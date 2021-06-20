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01:20
بسبب تدهور الوضع الأمني.. الرئيس الأفغاني يقيل وزير الدفاع في حكومته
بسبب تدهور الوضع الأمني وتصاعد هجمات حركة طالبان، أقال الرئيس الأفغاني أشرف غني وزير الدفاع في حكومته أسد الله خالد وقائد أركان الجيش الأفغاني. ويأتي ذلك وسط تصاعد العمليات والعمليات المضادة.
19/6/2021
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