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بخطوة مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار بليبيا.. قوات حفتر تسيطر على معبر إيسين الحدودي مع الجزائر

بشكل مخالف لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها على معير إيسين الحدودي مع الجزائر.