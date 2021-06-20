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انتهاء الجولة السادسة من مفاوضات فيينا وسط تفاؤل إيراني وحذر أميركي

انتهت الجولة السادسة من مفاوضات فيينا. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين إن الوفود ستعود إلى عواصمها لاتخاذ القرارات. في المقابل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي إن قضايا رئيسية ما تزال عالقة.