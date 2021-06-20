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اليوم العالمي للاجئين.. معاناة اللاجئين السوريين في لبنان

في اليوم العالمي للاجئين قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين والنازحين في العالم تجاوز عتبة 80 مليونا منتصف العام 2020، ويعيش منهم قرابة مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان.