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اليوم العالمي للاجئين.. أزمة اللاجئين السوريين في تركيا

أفادت دراسة لمركز أبحاث تركي أن اللاجئين السوريين في تركيا من بين الفئات الأكثر تضررا بسبب جائحة كورونا. وأشارت الدراسة إلى أن نحو ثلث العاملين من اللاجئين السوريين فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة.