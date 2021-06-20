02:21

اليوم العالمي للاجئين.. أزمة اللاجئين في بلجيكا

في اليوم العالمي للاجئين يواصل في بلجيكا لاجئون معتصمون في إحدى الكنائس وسط بروكسل إضرابهم عن الطعام للمطالبة بتصحيح أوضاعهم ومنحهم حق العمل والإقامة.