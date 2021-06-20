البث الحي
57:09

الحصاد (2021/6/19)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2021/6/19) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: إعلان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها على معبر إيسين الحدودي مع الجزائر. وسحب واشنطن دفاعات جوية من الشرق الأوسط.
19/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد.. 2021/6/17

57:21
(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/16

57:00
(الجزيرة)

نافذة من طهران (2021/6/16)

15:32
(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/15

56:14
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد.. 2021/6/17

57:21
(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/16

57:00
(الجزيرة)

نافذة من طهران (2021/6/16)

15:32
(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/15

56:14
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد.. 2021/6/17

(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/16

(الجزيرة)

نافذة من طهران (2021/6/16)

(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/15

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

"تركي الحمد يسيء للنبي".. مغردون يطالبون بمعاقبة كاتب سعودي

(الجزيرة)

بأعراض جديدة.. سلالة الرعب “كورونا دلتا” تضرب موسكو وتكتسح العالم

كاتبة أميركية تخسر 20 كيلوغراما دون استعمال حمية الكيتو أو الصيام المتقطع.. فما سرها؟

ليبيا.. المجلس الرئاسي يحظر التحركات العسكرية بعد سيطرة قوات حفتر على منفذ حدودي وتفاؤل بمؤتمر برلين المقبل