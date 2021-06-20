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الحصاد (2021/6/19)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2021/6/19) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: إعلان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها على معبر إيسين الحدودي مع الجزائر. وسحب واشنطن دفاعات جوية من الشرق الأوسط.