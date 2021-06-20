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الأوضاع السياسية تلقي بظلالها على الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا

صمت يسبق انخراط الإثيوبيين في الانتخابات السادسة منذ اعتماد دستور 1994، الذي أقر النظام البرلماني في البلاد. وتجري هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه البلاد تحديات داخلية وخارجية، أبرزها أزمة سد النهضة.