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افتتاح متحف تخليدا لبلال الحبشي في إثيوبيا

تم افتتاح متحف “بلال الحبشي” في إثيوبيا، ويوثق المتحف التراث الإسلامي في أرض الحبشة منذ دخول الإسلام إليها إبان الهجرة الأولى من مكة المكرمة إلى مملكة الملك النجاشي.