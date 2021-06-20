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إبراهيم رئيسي رئيس إيران الجديد

إبراهيم رئيسي، رجل القضاء الأول في البلاد، يصبح رئيسا لإيران لأربعِ سنوات قادمة. فالرجل وإن أعلن خوضه الانتخابات الرئاسية مستقلا، فإنه كان الوجه الأبرز للتيار المحافظ في الانتخابات.