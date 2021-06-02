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نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/6/2

سلطت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/6/2) الضوء على أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، ومنها تراجع الوضع الاقتصادي في لبنان، وغضب النشطاء من زيارة السفير الإماراتي في إسرائيل لزعيم