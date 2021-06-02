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نتنياهو: الأمن الوجودي قبل الصداقة

قال بنيامين نتنياهو إنه بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أم لا، فإن إسرائيل ستواصل القيام بكل ما في وسعها من أجل إحباط ما وصفه بتزود طهران بأسلحة نووية.