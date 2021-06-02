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مفاوضات فيينا بشأن ملف إيران النووي تدخل مرحلة حاسمة

في يومها الثامن من الجولة الخامسة، دخلت مفاوضات فيينا بشأن ملف إيران النووي النقاش حول الأمور الأكثر خلافا، ورغم عدم حدوث تقدم ملموس فإن المتفاوضين يؤكدون أن خلافات كثيرة قد تمت تسويتها حتى الآن.

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