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02:26

ماذا تعرف عن عصفور الشمس الفلسطيني؟

تتجلى أهمية عصفور الشمس الفلسطيني في رمزية ارتباط اسمه بفلسطين، وقد سعت إسرائيل من خلال مؤسساتها إلى تغيير اسم العصفور الفلسطيني وسلخ ارتباطه بفلسطين، ضمن محاولات كثيرة لتهويد كل ما هو فلسطيني.
2/6/2021
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