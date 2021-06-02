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02:16

قصة شارع- الأشهر في البرازيل.. شارع ليبيردادي في ساوباولو

شارع ليبيردادي في ساوباولو أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية عقب هجرة اليابانيين إلى البرازيل، ثم أتت إلى الشارع جنسيات أخرى للسكن وبيع المنتجات، ويعدّ ممر الإمبراطور أبرز معالم الشارع.
2/6/2021
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