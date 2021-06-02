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01:31

الصيف ينعش مهنة بيع الثلج بمصر

تنشط مهنة بيع الثلج في مصر صيفاً تزامنا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، كما يعتبر شهر رمضان موسم تذدهر فيه بيع الثلوج، ويجد العديد من العاملين في هذه المهنة ما يكفيهم ويعينهم على العيش.
2/6/2021
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