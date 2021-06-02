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الرئيس العراقي يقدم مشروع قانون لمحاربة الفساد واسترداد الأموال المهربة

طرح الرئيس العراقي برهم صالح مشروع قانون على مجلس النواب العراقي، يرمي إلى محاربة الفساد واسترداد الأموال المهربة التي تقدر بأكثر من 150 مليار دولار.