02:29

الرئاسة والحريري يتبادلان الاتهامات والوضع الاقتصادي بلبنان على وشك الانهيار

واصلت الرئاسة اللبنانية والرئيس المكلف سعد الحريري تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تشكيل حكومة توافق وطني، فيما حذرت حكومة تصريف الأعمال من تدهور الوضع الاقتصادي.

اقرأ المزيد