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02:33

الدبيبة يجري جولة أوروبية لبحث الأزمة الليبية ودفع المسار السياسي

أجرى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة جولة في العديد من الدول الأوربية لبحث أزمة بلاده ومساعي الدفع بمسارها السياسي، وأعلنت الحكومة الألمانية أنها تستعد لاستضافة مؤتمر دولي آخر لبحث الأزمة.
1/6/2021
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