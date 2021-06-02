search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
48:04
الاتجاه المعاكس- بعد فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية.. سوريا إلى أين؟
ناقشت حلقة (2021/6/1) من برنامج “الاتجاه المعاكس” الوضع في سوريا بعد الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز الرئيس بشار الأسد، وتساءلت: سوريا إلى أين بعد الانتخابات؟
1/6/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
ما وراء الخبر- مفاوضات جديدة لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. أين يقف نتنياهو؟
play
24:58
ما وراء الخبر- جولة سودانية في دول أفريقية بشأن سد النهضة.. لماذا الآن؟
play
17:02
ما وراء الخبر.. تفاؤل دولي بحل سياسي في اليمن وتصعيد عسكري على الأرض
play
25:06
ما وراء الخبر- تحذيرات من انهيار الهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل.. ما الأسباب؟
play
25:04
مقاطع حول هذه القصة
ما وراء الخبر- مفاوضات جديدة لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. أين يقف نتنياهو؟
play
24:58
ما وراء الخبر- جولة سودانية في دول أفريقية بشأن سد النهضة.. لماذا الآن؟
play
17:02
ما وراء الخبر.. تفاؤل دولي بحل سياسي في اليمن وتصعيد عسكري على الأرض
play
25:06
ما وراء الخبر- تحذيرات من انهيار الهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل.. ما الأسباب؟
play
25:04
المزيد من حوارية
بعد فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية.. سوريا إلى أين؟
نتنياهو يفضل حماية إسرائيل على صداقة واشنطن.. هل يفعلها ويشن حربا على إيران؟
1111.. تكهنات تملأ المنصات الفلسطينية والعربية بعد تصريحات السنوار
الشيخ جراح.. قصة حي صامد في وجه الاحتلال منذ عقود
الأكثر قراءة
أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض
جواز سفر كورونا.. ما هو؟ كيف يعمل؟ ما الدول العربية التي ستطبقه؟
الليرة التركية عند أدنى مستوى.. فماذا عن “بشرى” النفط التي أعلن عنها أردوغان؟
دماء قصر الرحاب.. لماذا انتهت الملَكية في العراق بمجزرة مروّعة؟!