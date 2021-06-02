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الاتجاه المعاكس- بعد فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية.. سوريا إلى أين؟

ناقشت حلقة (2021/6/1) من برنامج “الاتجاه المعاكس” الوضع في سوريا بعد الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز الرئيس بشار الأسد، وتساءلت: سوريا إلى أين بعد الانتخابات؟