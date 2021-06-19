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24:47
ما وراء الخبر- خامنئي وروحاني يجددان دعوتهما للمشاركة في الانتخابات.. ما الأسباب؟
ناقشت حلقة (2021/6/18) من برنامج “ما وراء الخبر” تجديد المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني دعوتهما الإيرانيين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات.
18/6/2021
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