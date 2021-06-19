البث الحي
24:13

لقاء اليوم- مع دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

استضافت حلقة (2021/6/18) من برنامج “لقاء اليوم” رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو للحديث عن مشاركته في افتتاح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العاصمة القطرية الدوحة.
18/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- خامنئي وروحاني يجددان دعوتهما للمشاركة في الانتخابات.. ما الأسباب؟

24:47
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/6/17

20:35
(الجزيرة)

بلا حدود- مع جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني

50:16
(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- ألم تبدأ الحرب الباردة على الصين بعد قمة الدول السبع الكبار؟

48:47
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- خامنئي وروحاني يجددان دعوتهما للمشاركة في الانتخابات.. ما الأسباب؟

24:47
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/6/17

20:35
(الجزيرة)

بلا حدود- مع جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني

50:16
(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- ألم تبدأ الحرب الباردة على الصين بعد قمة الدول السبع الكبار؟

48:47
المزيد من حوارية

ما وراء الخبر- خامنئي وروحاني يجددان دعوتهما للمشاركة في الانتخابات.. ما الأسباب؟

(الجزيرة)

بعد رحيل نتنياهو.. كيف ستتعامل إدارة بايدن مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الإيرانية.. لماذا تكتسب نسبة المشاركة اهتماما استثنائيا هذه المرة؟

(الجزيرة)

منصات التواصل ترفع شعار "البحرين ترفضكم" في وجه زيارة إسرائيلية مرتقبة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

المغرب يطوّر 20 صنفًا من بذور الحبوب والبقول

(الجزيرة)

كاتبة أميركية تخسر 20 كيلوغراما دون استعمال حمية الكيتو أو الصيام المتقطع.. فما سرها؟

بأعراض جديدة.. سلالة الرعب “كورونا دلتا” تضرب موسكو وتكتسح العالم

logo

من الاعتزال إلى العزل.. محمد حسين يعقوب وأزمة السلفية المصرية