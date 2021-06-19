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24:13
لقاء اليوم- مع دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
استضافت حلقة (2021/6/18) من برنامج “لقاء اليوم” رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو للحديث عن مشاركته في افتتاح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العاصمة القطرية الدوحة.
18/6/2021
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