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لقاء اليوم- مع دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

استضافت حلقة (2021/6/18) من برنامج “لقاء اليوم” رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو للحديث عن مشاركته في افتتاح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العاصمة القطرية الدوحة.