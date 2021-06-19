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فنون يابانية.. رقصة استهلال الربيع

بعد عام من التأجيل بسبب الوباء أقيمت هذا العام عروض رقصة استهلال الربيع اليابانية بمدنية كيوتو وفق جدول زمني أقصر من المعتاد، مع تخفيض عدد المشاهدين في مكان الأداء إلى نصف السعة أو أقل.