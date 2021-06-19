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تنامي أعداد اليهود في نيويورك الداعمين لتحرير فلسطين

يبدو أن لجوء إسرائيل لتصعيد العنف ضد الفلسطينيين، أدى لتزايد ملحوظ في أعداد اليهود الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم والمنددين بسياسة إسرائيل القائمة على التمييز العنصري على حد تأكيدهم.