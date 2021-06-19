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تقرير أممي: القوات الإسرائيلية وراء معظم الانتهاكات ضد الأطفال بالضفة وغزة والقدس

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره لعام 2020 إن القوات الإسرائيلية تقف وراء معظم الانتهاكات ضد الأطفال، وأدرج التقرير الحوثيين وقوات النظام السوري وجيش ميانمار في اللائحة السوداء