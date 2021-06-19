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02:34
بعد أزمة أرمينيا السياسية.. الاستعداد لانتخابات برلمانية مبكرة
تستعد أرمينيا لانتخابات برلمانية مبكرة ستجرى غدا الأحد بعد أزمة سياسية عصفت بالبلاد على خلفية نتائج في الحرب مع أذربيجان حول إقليم ناغورني قره باغ، ويشارك في هذه الانتخابات 25 من القوى السياسية.
19/6/2021
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