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اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

يوافق 19 يونيو/حزيران اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب النظام أكثر من 8 آلاف حادثة عنف جنسي، منذ بدء الثورة السورية قبل 10 سنوات.