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المغرب يطوّر 20 صنفًا من بذور الحبوب والبقول

طوّر المغرب 20 صنفًا جديدًا من بذور الحبوب والأعلاف التي تتميز بإنتاجيتها المرتفعة ومقاومتها للأمراض. ويسعى المغرب إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
19/6/2021
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