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الفصائل الفلسطينية تطلق بالونات حارقة منذ أيام على البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة

منذ أيام وفصائل المقاومة الفلسطينية تطلق بالونات حارقة على البلدات والمناطق الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، والهدف منها إشعال الحرائق. ويعود استخدام هذا الأسلوب إلى نهاية الحرب العالمية الثانية.