البث الحي
01:08

الصحة العالمية تؤكد أن سلالة كورونا الهندية هي الأكثر فتكا

قالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا أثبتت قدرة كبيرة على الانتشار، كما أنها الأكثر فتكا حسب الأرقام المسجلة في الهند، حيث لامست الإصابات نحو نصف مليون يوميا.
18/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بعد أزمة أرمينيا السياسية.. الاستعداد لانتخابات برلمانية مبكرة

02:34
(الجزيرة)

تنامي أعداد اليهود في نيويورك الداعمين لتحرير فلسطين

02:38
(الجزيرة)

المغرب يطوّر 20 صنفًا من بذور الحبوب والبقول

02:35
(الجزيرة)

اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

02:36
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بعد أزمة أرمينيا السياسية.. الاستعداد لانتخابات برلمانية مبكرة

02:34
(الجزيرة)

تنامي أعداد اليهود في نيويورك الداعمين لتحرير فلسطين

02:38
(الجزيرة)

المغرب يطوّر 20 صنفًا من بذور الحبوب والبقول

02:35
(الجزيرة)

اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

02:36
المزيد من التقارير الإخبارية

بعد أزمة أرمينيا السياسية.. الاستعداد لانتخابات برلمانية مبكرة

(الجزيرة)

تنامي أعداد اليهود في نيويورك الداعمين لتحرير فلسطين

(الجزيرة)

المغرب يطوّر 20 صنفًا من بذور الحبوب والبقول

(الجزيرة)

اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كاتبة أميركية تخسر 20 كيلوغراما دون استعمال حمية الكيتو أو الصيام المتقطع.. فما سرها؟

بأعراض جديدة.. سلالة الرعب “كورونا دلتا” تضرب موسكو وتكتسح العالم

logo

من الاعتزال إلى العزل.. محمد حسين يعقوب وأزمة السلفية المصرية

خامنئي اعتبر فوزه نصرا على الأعداء.. التهاني تتوالى على إبراهيم رئيسي لفوزه بانتخابات الرئاسة

وزير الداخلية أعلن رسميا فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران (الفرنسية)