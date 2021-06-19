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الصحة العالمية تؤكد أن سلالة كورونا الهندية هي الأكثر فتكا

قالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا أثبتت قدرة كبيرة على الانتشار، كما أنها الأكثر فتكا حسب الأرقام المسجلة في الهند، حيث لامست الإصابات نحو نصف مليون يوميا.