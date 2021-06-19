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01:52
الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. من هو المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي؟
إبراهيم رئيسي أحد الوجوه المحافظة البارزة في إيران، وذو مسار طويل في السلك القضائي، حيث تدرج من مدع عام للعاصمة طهران إلى رئيس للسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية.
19/6/2021
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