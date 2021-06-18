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02:42

من الإعلام الإسرائيلي.. مطالبات بوضع ملف الجنود الأسرى لدى حماس على رأس أولويات الحكومة

يحتدم النقاش في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن التعامل مع البالونات الحارقة التي تطلق من غزة، وسط تعالي أصوات تدعو الحكومة إلى أن تضع على رأس أولوياتها ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس.
18/6/2021
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