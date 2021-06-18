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03:05
مع انتشار الهجمات الإلكترونية.. ما هي أبرز ملامح واقع الأمن السيبراني في العالم؟
تتعرض المؤسسات الحكومية والخاصة لهجمات إلكترونية تشل أنظمتها الخاصة، ولم يقتصر ذلك على الدول الفقيرة، بل إن الاستهداف يكاد يركز على الدول الغنية، فما هي أبرز ملامح واقع الأمن السيبراني؟
17/6/2021
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