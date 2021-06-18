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فرنسا تقرر عدم إلزامية ارتداء الكمامات في الخارج باستثناء مناطق الازدحام

مع انحسار جائحة كورونا، وارتفاع نسق حملة التلقيح؛ قررت فرنسا عدم إلزامية ارتداء الكمامات في الخارج، باستثناء بعض الفضاءات مثل الأسواق ووسائل النقل العمومية والمؤسسات الإدارية.