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عطلة فدرالية لإحياء ذكرى انتهاء العبودية في الولايات المتحدة

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قرارا يجعل يوم 19 يونيو/حزيران من كل عام عطلة فدرالية لإحياء ذكرى انتهاء العبودية. يأتي القرار بعد احتجاجات عمت الولايات المتحدة قبل شهور تنديدا بالعنصرية.