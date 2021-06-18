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02:15

ظاهرة الصمغ البحري في سواحل عدد من المدن التركية

تنتشر على سواحل مدينة إسطنبول ظاهرة الصمغ البحري، التي تشكل تلوثا بيئيا وخطرا على الحياة البحرية. ويحذر مختصون من أن انتشار طبقات الصمغ يتسبب في نفوق كثير من الأسماك والأحياء البحرية.
18/6/2021
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