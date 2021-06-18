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04:10
دكتور محمد العوضي- ذكرني بآية.. مهمة الداعية وصفاته
همّ الدعوة كان دوما في قلب نبينا عليه الصلاة والسلام حتى بكى دموعا غزيرة خوفا على أمته. دكتور محمد العوضي يعرفنا على أهمية الحكمة في التلطف للوصول بالحق إلى قلوب الخلق.
18/6/2021
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