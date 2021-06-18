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خامنئي: الشعب الإيراني سيقرر مصير البلاد للسنوات المقبلة عبر مشاركته بالانتخابات الرئاسية

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الناخبين إلى المشاركة القوية في الانتخابات، وقال إن الشعب هو من سيقرر مصير البلاد للسنوات المقبلة عبر مشاركته في تلك الانتخابات.
18/6/2021
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