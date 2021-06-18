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تقرير أممي: رقم قياسي بأعداد النازحين في السنوات العشر الأخيرة

أكد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين -بسبب الحروب والأزمات في العالم- تضاعف بالسنوات العشر الأخيرة، ليتجاوز 82 مليون شخص، وهو ما وصفته المفوضية بالرقم القياسي.