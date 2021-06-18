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الكويت.. مبادرات تعليمية لمساعدة الأطفال المصابين بأمراض مزمنة

تتيح جمعية “أبي أتعلم” في الكويت الفرصة لتعليم الأطفال المصابين بأمراض مزمنة، وتسعى الجمعية عبر متطوعين إلى تخفيف المعاناة النفسية والعزلة التي يعيشها الأطفال المرضى.