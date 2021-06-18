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الكونغرس يبطل تفويض استخدام القوة العسكرية لرؤساء الولايات المتحدة

صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قرار يبطل التفويض باستخدام القوة العسكرية الذي أقره الكونغرس عام 2002 لمنح الرئيس السابق جورج دبليو بوش صلاحية شن الحرب على العراق.