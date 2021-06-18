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الصين.. انطلاق كرنفال منتصف العام للتسوق الإلكتروني

يوافق اليوم 18 يونيو/حزيران كرنفال منتصف العام للتسوق الإلكتروني في الصين، وبمناسبة هذا الحدث السنوي تعلن المتاجر على منصات التجارة الإلكترونية تخفيضات كبيرة تجذب ملايين المستهلكين.