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57:21
الحصاد.. 2021/6/17
سلطت فدى باسيل في حصاد (2021/6/17) الضوء على عدة ملفات، منها الأجواء السياسية في إيران عشية الانتخابات الرئاسية، وناقشت أيضا تطورات الملف النووي الإيراني مع تصريحات إيرانية عن قرب التوقيع على الاتفاق،
17/6/2021
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