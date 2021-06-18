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الحصاد.. 2021/6/17

سلطت فدى باسيل في حصاد (2021/6/17) الضوء على عدة ملفات، منها الأجواء السياسية في إيران عشية الانتخابات الرئاسية، وناقشت أيضا تطورات الملف النووي الإيراني مع تصريحات إيرانية عن قرب التوقيع على الاتفاق،