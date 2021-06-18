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أفغانستان.. تصعيد بين الحكومة وطالبان

لا يزال صوت السلاح في أفغانستان أعلى من مساعي السلام المنشود، فرغم إعلان حكومة كابل وحركة طالبان استئناف المفاوضات تشهد البلاد موجة تصعيد جديدة.