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نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/6/17

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/6/17) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من أهمها: تفاعل النشطاء مع الذكرى السنوية الثانية لوفاة الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب في مصر،
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