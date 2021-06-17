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17:31
نافذة من طهران (2021/6/17)
تابعت رولا إبراهيم في “نافذة من طهران” (2021/6/17) الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث أعلن سعيد جليلي المرشح للانتخابات الرئاسية والأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني انسحابه من السباق الانتخابي.
16/6/2021
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