17:31

نافذة من طهران (2021/6/17)

تابعت رولا إبراهيم في “نافذة من طهران” (2021/6/17) الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث أعلن سعيد جليلي المرشح للانتخابات الرئاسية والأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني انسحابه من السباق الانتخابي.