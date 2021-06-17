15:32

نافذة من طهران (2021/6/16)

تابعت رولا إبراهيم في نافذة من طهران (2021/6/16) الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث أعلن المرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية الإيرانية محسن مهر علي زاده سحب ترشحه.