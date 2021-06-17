02:28

لبنان.. إضراب عام محدود بدعوة من الاتحاد العمالي احتجاجا على تدهور الاقتصاد

شهد لبنان إضرابا عاما محدودا بدعوة من الاتحاد العمالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأغلقت المؤسسات الحكومية والمصارف أبوابها، وقد نُـفذت اعتصامات رمزية في بعض المناطق.