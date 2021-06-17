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لبنان.. أزمة سياسية تتعمق واقتصاد يتدهور

على العكس مما كان مرجوا فقد ذهبت أزمة تشكيل الحكومة في لبنان لمزيد من التعقيد بعد رفض الرئاسة اللبنانية اتهامات رئيس البرلمان نبيه بري للرئيس اللبناني ميشال عون وتحميله مسؤولية عدم تشكيل الحكومة.