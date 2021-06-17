02:26

كيف ينظر الشارع الإيراني للانتخابات الرئاسية؟

تحتل المطالب الاقتصادية الداعية لتحسين الظروف المعيشية أولوية لدى الشارع الإيراني خلال هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية، ما أدى إلى تركيز المرشحين على شعارات وبرامج اقتصادية تلبي هذه المطالب.